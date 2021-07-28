上海銀保監局接連27日開出17張罰單，重罰信貸資金違規流入房地產，合計罰沒金額達910萬。農業銀行、工商銀行、建設銀行的分支機搆均領到單張罰沒金額超過100萬的罰單。其中建行領8張罰單合計被罰410萬（約台幣1767萬）。

鳳凰財經報導，因部分流動資金貸款違規流入房地產市場，中國農業銀行上海自貿試驗區分行、中國工商銀行上海自貿試驗區分行均被罰責令改正，並且罰款150萬元。

中國建設銀行上海浦東分行則因以流動資金貸款形式違規發放土地儲備貸款、個人消費貸款違規用於購房、個人消費貸款違規流入股市三大違規行為被罰款110萬元。

報導稱，中國建設銀行有7家支行被罰，合計罰沒金額達410萬，處罰案由包括個人消費貸款違規用於購房、發放不符合條件的房地產並購貸款、未根據房地產專案的實際進度和資金需求發放貸款、向項目資本金不足的房地產項目違規提供融資。

其中中國建設銀行上海黃浦支行、中國建設銀行上海第一支行、中國建設銀行上海松江支行被罰均涉及部分個人消費貸款違規用於購房的違規行為。