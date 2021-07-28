桌球老將莊智淵。(體育署提供)

國民黨立委蔣萬安。(資料照)

40歲台灣「桌球教父」莊智淵5度出戰奧運，他的拚戰精神，感動了不少台灣人。國民黨立委蔣萬安昨(27日)在臉書提及，「對我們這一代來說，莊智淵真的是教科書等級的選手了！」而他一直有「孤星」的稱號，「但這一次我想告訴他，你不是孤軍奮戰」。

蔣萬安在臉書指出，「對我們這一代來說，莊智淵真的是教科書等級的選手了，從學生時代一路看他馳騁球場直到今天！那種一本初心、毫無罣礙的專注精神，每一次看到都讓我深受感動」。

由於每當比賽結束後，莊智淵總是自己一個人默默的收拾東西離場，因此一直有「孤星」的稱號，蔣萬安說，「但這一次我想告訴他，你不是孤軍奮戰！我們都和你站在一起」、「謝謝莊智淵帶給我們一場精采的比賽，在我們心中你已經是冠軍，接下來團體賽再接再勵！加油我們都在」。對此有網友亦留言表示，「莊智淵你不會孤獨我們都為你加油」、「他的毅力光芒萬丈，遠勝奧運金牌的閃耀」、「不是孤星，是被技術性遺忘」、「我相信我們都站在他旁邊」。

莊智淵27日晚間在東京奧運桌球男單16強賽對上埃及選手阿薩爾，雙方打到最後第7局才分勝負，他終場3比4輸給阿薩爾，無奈在男單16強止步，不過他的東奧之旅還沒結束，接下來還有男團要打。