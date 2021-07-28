貨車急煞整團活魚飛濺路面 網讚「在地」生鮮：加菜囉（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

柏油路上竟有整群活魚活蹦亂跳著！1名網友日前在馬上看見幾10隻活魚正躺在路上跳動著，研判是載魚的貨車因急煞導致甩出活魚，其他網友看到影片後笑說「海底總動員真實版？」「真『在地』美食」、「另類柏油路烤魚，還不用翻面」、「馬路現撈」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」張貼1則影片，影片中是1處馬路上有好幾十支「活魚」正在路面活蹦亂跳，地面還有一大灘水跡，奇特的景象讓目擊民眾發文表示「石頭蹦出來的人，地上蹦出來的魚」，所幸當時路邊沒有太多輛車行經，因此活魚沒有當場被輾斃。

1名網友日前在馬上看見幾10隻活魚正躺在路上跳動著，研判是載魚的貨車因急煞導致甩出活魚。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

有網友看到影片後分析，應該是載著新鮮魚貨的車輛在路口急煞，導致魚隻跟著被水都被甩盪出車外，因為影片中路中央的水還能往路邊流，且魚還很活蹦亂跳，表示應該事發不久，研判就是影片中曾出現在路口的1輛大貨車。

其他網友則留言笑說，「真的變成『在地』美食了」、「翻車魚」、「等等去灑上胡椒鹽就成了在地美食了」、「再等五分鐘翻面」、「快帶回去加菜」、「海底總動員看過沒」、「隔著螢幕都能聞到腥味」、「拍攝者不救？」「馬路現撈」、「被車子碾爆一定超噁」、「應該是有車在哪裡煞車魚就被噴出來」。