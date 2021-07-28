許多人打完疫苗都會出現副作用，但多是接種部位痛、肌肉痠痛和發燒等症狀，但昨天一名網友發文透露，他打完AZ疫苗隔天除了發燒之外，還出現超特殊的症狀「菊花痛」，不舒服到他睡不著，引起網友討論，不少人看了忍不住質疑，這個症狀是不是其他原因造成的，畢竟連疾管家健康回報都沒這選項，不過也有人認為，如果真的感覺不適，建議還是盡速就醫為上。

一名網友昨在PTT上發文表示，大概在26日的下午六、七點左右，去打了AZ疫苗，當下並沒有什麼特別的感覺，直到隔天凌晨兩點半副作用才開始發作，讓他從睡夢中醒過來，由於身體實在很不舒服，趕緊測量體溫才發現，原來他開始發燒了。

該網友指出，他的體溫從原本的37.6度，一路上升到38.9度，只覺得自己全身又冷又熱，最扯的是就連「菊花」也開始不舒服。且打完疫苗的副作用實在太難受，讓他躺在床上怎麼樣都睡不著，最後只好吞普拿疼來緩解。「我抵抗力好成這樣後天有辦法上班嗎？」

不少網友看了直呼，「發燒正常，肛門酸痛幾乎沒聽過，疾管家健康回報都沒這選項」、「之前打也發燒、全身痠痛無力，但沒有菊花痛這回事」、「疫苗打完有些微副作用很正常，但肛門那個是怎麼回事」、「英國人打了第一劑AZ後形容像被卡車撞到一樣痛苦，原來是真的」。

至於原PO分享的「肛門痛」症狀，多數網友都表示從未聽過，因此建議他如果持續感到不舒服，建議還是去看醫生比較好。

根據疾管署網站上公布的新冠疫苗副作用，其中包括接種部位紅腫疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒、畏寒、關節痛等症狀，不過多數的症狀都會在48小時內緩解。