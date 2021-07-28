升級國家級「全場域抗病毒軌道系統」 （新北捷運公司提供／戴上容新北傳真）

疫情逐漸緩和，後疫情時代來臨，民眾戴口罩及自我清消的防疫習慣之外，公共運輸系統的安全更是基本標配。新北捷運公司宣布，即日與工研院合作，推出全國首創「全場域抗病毒軌道系統」，以專利奈米抗菌防護液抵抗一般常見病毒，成效達99.9％。

新北捷運公司表示，自5月中提升三級警戒之後，淡海輕軌便與醫療大廠合作以高防護抗病毒科技推動「防疫示範場域」，疫情趨緩之際，於今（28）日更運用工研院研發的奈米抗菌防護液打造「全場域抗病毒軌道系統」。

新北捷運公司指出，「全場域抗病毒軌道系統」所運用的奈米抗菌防護液，含有經濟部技術處以科技專案支持工研院開發的專利技術，以水、微量光觸媒複合奈米金屬為主要成分，對皮膚不產生刺激及過敏性，能抵抗一般常見病毒達99.9％的成效。

「全場域抗病毒軌道系統」使用的奈米抗菌防護液，由順時鐘環境保護有限公司示範施作，範圍涵蓋全線14個車站及15部列車，未來將這項防護技術運用至未來通車的其他路線，讓後疫情時代的通勤旅遊都能受到完整的防疫保護。

新北捷運公司提醒旅客，目前「全場域抗病毒軌道系統」，包括全線14個站及15輛列車，此外其他場域包含：電扶梯扶手、售票機、刷卡機、座椅、廁所等消費者易接觸的範圍，讓有通勤需求的乘客能安心搭乘。

新北捷運公司持續呼籲，旅客除使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，淡海輕軌全線各站也提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，新北捷運公司將加強巡查，如遇違規旅客也將依法開罰，確保旅客搭乘安全。