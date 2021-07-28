因為疫情停會許久的新北市議會28日展開總質詢，首日由無黨團結聯盟打頭陣，新北市議員李翁月娥第二位上陣，開頭即不斷稱讚侯友宜防疫做得很好，包括入境普篩、戴口罩等建議都非常重要，卻未被中央重視，「如果衛福部長是侯友宜就好了」，這樣疫情就能守住。

李翁月娥直指，這次疫情是機場出入境管理出了問題，尤其3＋11更是「黑白來」，陳時中說要負責，但現在已經染疫死亡700多人，上百個陳時中都不夠負起責任。

李翁月娥表示，要讓疫情舒緩，就要靠疫苗，現在上億人口的國家都已經陸續打完第二劑，但現在台灣連第一劑都沒辦法，要研發國產疫苗可以，但要先把國外成熟疫苗買進來就台灣人的命。

李翁月娥近日也不斷接到民眾陳情何時能打到疫苗，她說，才疏學淺看不懂「維持國家正常運作的人」，每個人都是國家運作必須的人，難道要跟蔡英文、陳時中有關係的人才能打疫苗？

侯友宜說直言「議員說到很多人的心聲」，疫苗覆蓋率是經濟復甦的機會，不管宗教團體、熱心企業還是愛國人士，勇於表態買疫苗，政府態度不積極，更不要給人家刁難，現在疫苗還是不夠，在培植的國產疫苗還沒成熟前，應該趕快買國際疫苗。