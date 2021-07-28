各國央行仍持續關注資本市場，市場熱錢洶湧，掀起投資海外證券熱潮；根據券商公會最新資料顯示，今年全台複委託開戶數6月已突破258萬戶，相較去年同期開戶數192萬戶，開戶數暴增34%；且今年以來交易額月均量攀升至新台幣3878億元，跟去年全年月均量3155億元水準相比成長23%，顯示國人複委託交易熱絡且逐漸普及。

開發金(2883)旗下凱基證表示，國人透過複委託海外投資，以布局美國市場態度最為積極，今年6月份美國市場複委託交易額逾新台幣3098億元，佔海外複委託總額高達79%。凱基證券表示，目前多數國內券商僅提供美股延遲15分鐘報價，凱基證券提供美股即時報價服務，客戶僅需向營業員申請，通過後即可掌握美股即時報價資訊，讓投資人投資零時差。凱基證券並指出美國市場具備三大優勢，包含其為全球最大資本市場具高流動性、監管制度嚴謹且交易商品類型多元等，因此吸引海外資金持續投入，而且美國三大指數屢創新猷，大型股如蘋果、微軟、亞馬遜等股價近期更是攀上歷史高峰，讓投資人眼光聚焦美國市場。

凱基證券受惠於股市交易熱絡，經紀、承銷、投資等業務均皆有穩健表現，凱基證6月份稅後獲利12.89億元，年增382%，累計前6月稅後獲利71.02億元，年增397%。