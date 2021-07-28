台股28日「跳水式下挫」、IC設計龍頭聯發科27日法說會又成「法會」，拖累IC設計族群在連日強漲後，慘倫殺戮戰場。包括金麗科、鈺創、富鼎、通嘉、安國、智原、新唐、研通、創惟、九暘等，逾10檔個股盤中遭摜殺至跌停。

不過，在產業前景看好下，多檔股價出現報復式「V彈」，其中，消費性晶片廠普誠早盤一度下探至跌停，惟隨後陸續獲買單敲進，跌幅大舉收斂至5％左右；電源管理IC廠天鈺則一度重挫逼近跌停，後續在低接買盤進場下，股價往上拉抬，僅跌近4％。

大盤下殺、族群「老大哥」狂殺拖累下，IC族群慘成提款機，其中漲多股率先遭開刀。法人建議，投資人可留意7月來股價未明顯上漲的IC設計股，後續有業績題材支撐者，近日反彈可期。

台股本周迎「超及半導體周」，惟聯發科法說會又成「法會」，即便上半年繳出亮眼成績單，惟第四季營收恐季減14～23％，成為相對淡季，下半年「旺季不旺」疑慮浮現。股價28日早盤開低下殺，盤中大跌近5％。