滬深股市26日遭遇外資大撤退暴跌後，27日恐慌情緒再度爆發，連續兩日創一年來最大單日跌幅，累計跌幅達到4.77％。大陸四大證券報28日集體發聲護盤。

證券時報表示，短期震盪並不改變A股長期向好的趨勢，A股市場中長期向好的趨勢不會改變，風物長宜放眼量，投資者應當對此有足夠信心；中國證券報則引述博時基金表示，當前宏觀政策的基調仍強調穩健中性，流動性整體合理充裕，通膨預期逐步趨於穩定，未來A股市場整體不存在系統性風險。

證券日報及上海證券報引述國泰君安分析認為，市場的下跌主要受到短期因素影響，市場中期向好趨勢不變，決定市場中期走勢的經濟、政策、資金等宏觀方向依然未改變，所以大跌不可持續，指數將逐步企穩。

稍早外電指，香港金融市場有傳言稱美國基金大舉拋售香港和中國資產，原因是美國將會對美資基金在中港的投資設立限制，特別是針對只做Buy side好倉的交易員。