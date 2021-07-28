《湖南日報》28日報導，湖南省疾控中心發布，關於遼寧大連3例新冠肺炎無症狀感染者，在湘活動相關排查，和健康管理情況通告指出，2021年7月26日，張家界市、湘西自治州接遼寧通報，大連市在對途經南京祿口機場人員主動篩查中，發現3例核酸檢測結果陽性，經評估，確定為新冠病毒無症狀感染者。該3人於7月17日至24日在湖南省張家界市、湘西自治州有旅居史。

經調查，該3名無症狀感染者於7月17日由大連乘坐航班MF8058途經南京祿口國際機場中轉乘坐航班HO1753到張家界，期間在南京祿口機場停留時間約2小時。7月23日中午從張家界包車前往鳳凰縣，7月24日從鳳凰縣打車於20：18至貴州省銅仁鳳凰機場。

接到通報後，湖南省第一時間派出省級專家組分赴現場指導防控工作。當地迅速啟動流行病學調查並進行精準管控，擴大核酸檢測，實施終末消毒，對相關密接者和次密接者進行健康管理。截至2021年7月27日15時，張家界市、湘西自治州共排查密切接觸者211人、次密接者239人，均已進行隔離，首次核酸檢測均為陰性。已對酒店、餐館、超市、奶茶店、照相館等涉疫場所進行封控管理和終末消毒。對封控區域人群核酸採樣1萬7234人，外環境36份，已檢測的16019份均為陰性，其他檢測結果待出。

目前，湘西自治州、張家界市已經通過官網發佈上述3例無症狀感染者的活動軌跡。特別提醒廣大居民朋友，7月10日（含）以來從南京祿口機場來（返）湘人員（含出差、旅遊）、國內中高風險地區來（返）湘人員，與已公佈病例行程軌跡有交集的人員，要主動第一時間向所在社區（村）報備，及時就近到核酸檢測機構進行新冠病毒核酸檢測，並主動配合落實隔離、醫學觀察和核酸檢測等防控措施。拒不報備或不配合、妨礙疫情防控的，將依法承擔相應法律責任。

下階段，湖南省將繼續指導相關市州將繼續壓實四方責任，加大排查力度，切實做好相關密接人員的健康管理，加強監測預警，強化核酸檢測並根據疫情需要擴大檢測範圍，重點加強公共場所查驗健康碼和行程卡、戴口罩、測體溫等防控措施，引導公眾及時接種新冠病毒疫苗。