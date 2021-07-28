英國將於10月31日至11月12日在格拉斯哥主辦「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），英國政府日前宣布邀請2020唐獎永續發展獎得主珍古德擔任COP26提倡者，並將在COP26會議中談論有關森林、生物多樣性和自然相關之解決方案。

珍古德為國際知名靈長類動物學家，投入黑猩猩研究超過60年，對於黑猩猩的個別及群聚行為有開創性之發現。她不斷提醒人類環境破壞危害動物生存的嚴重性，並指出氣候變遷是影響生物多樣性問題的主要原因之一。

珍古德強調人類應減少「非永續的生活模式」（unsustainable lifestyle），有助防止物種瀕臨絕種，呼籲人們應謹慎思考每天所做的選擇，例如：去超市採買食物時，必須思考食物來源及生產方式是否有害環境、殘忍對待動物、或生產方式讓勞工遭受不公平的待遇。這樣的思考模式可能會使產品的價格提高，但也意味著將更珍惜資源，少浪費資源。

珍古德錄製一段影片表示，目睹冰層融化、森林毀滅、海平面上升等，甚至近期全球頻傳暴風、洪水、乾旱和野火蔓延等，都是因為人類對大自然的不尊重，造成氣候變遷和生物多樣性危機，現在是人類與自然世界關係的轉捩點，她呼籲人類更應積極採取行動。

COP26 被視為《巴黎氣候協議》簽署後最重要的一場國際性氣候變遷會議，隨著全球疫情逐步有效控制，人類生活逐漸恢復正常、經濟活動陸續活絡，疫情帶來的全球性衝擊便是警示人們「提早行動」的重要性，積極面對及對抗氣候變遷挑戰，才可避免人類陷入另一場全球性災難。