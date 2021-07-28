受中國嚴格的監管影響，螞蟻集團旗下大陸共享單車企業哈囉出行美國時間27日美國證券交易委員會（SEC）申請撤銷首次公開募股（IPO）。

中國監管機構近期對互聯網企業作出嚴格審查和整改，導致在美國上市的中國互聯網企業股價大跌。哈囉取消美國上市事件，反映打算到美國上市的中國互聯網企業，被迫改變原來計劃。

哈囉出行總部位於上海，成立於2014年，向用戶提供共享單車、順風車等出型服務。今年3月，哈囉出行表示已經提交在美國上市申請。

4月24日，哈囉出行向美國SEC遞交招股書，在那斯達克上市，擬通過IPO籌集至多1億美元資金。IPO前，聯合創辦人、董事和首席執行官楊磊持股比例為10.4％，螞蟻集團間接全資附屬公司Antfin（Hong Kong） Holding Limited持股比例為36.3％。

財務數據顯示，哈囉出行2018年、2019年、2020年營收分別為人民幣（下同）21.14億元、48.23億元、60.44億元；淨虧損分別為22.08億元、15億元、11.33億元。