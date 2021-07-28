台灣「舉重女神」郭婞淳昨（27）日在舉重女子59公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤3創奧運紀錄奪金，完成「金滿貫」，也是台灣在本屆東京奧運首金。不過民進黨立委吳思瑤在恭賀之餘，竟把郭婞淳寫成「陳玟卉」，遭網友痛批，她今日受訪時表示，對於團隊犯了這種「低級錯誤」很自責，還抱頭痛哭，並說「下次再錯就切腹」。

吳思瑤昨在臉書恭賀郭婞淳拿下奧運女子59公斤級舉重金牌，並在抓舉、挺舉雙雙刷破奧運紀錄，但圖卡姓名卻寫成「陳玟卉舉重女子64公斤級」，後來才更正為「郭婞淳舉重女子59公斤級」。網友也湧入吳思瑤臉書批說，「只會蹭熱度，你有關心其他奧運選手嗎？」整個臉書都是得獎選手，「連名字都可以寫錯，再繼續蹭阿！」

台灣「舉重女神」郭婞淳創奧運紀錄奪金，民進黨立委吳思瑤確把「郭婞淳」寫成「陳玟卉」。（取自PTT）

對此，吳思瑤在另一篇祝賀陳玟卉奪得女子舉重64公斤級銅牌的文章中寫道，「先報喜訊，再繼續撞牆！」表示小編因樂昏頭圖卡錯置了，但台灣選手們的實力是真的，團隊因圖卡凸槌撞了一下午的牆，也是真的，「糗到最高點，實在拍謝」，並在Hashtag提到「再錯切腹！」

據《ETtoday新聞雲》報導，吳思瑤今受訪時不斷為此道歉，重申「對不起」，表示自己團隊犯了製圖的低級錯誤，團隊整個下午都想撞牆，晚上自己還抱頭痛哭，但也不忍心責怪小編，「我要承擔」「以後求快還是盯到最後」。

至於大批網友罵聲，吳思瑤泛淚說，錯就是錯，但請大家不要懷疑他們對運動的真心，外界要K她也沒關係，她仍會繼續為體育加油，做不好的也會承受，並繼續努力彌補出錯的爭議。