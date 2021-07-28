台灣制憲基金會董事長辜寬敏提出台灣史上第一次的「制憲意向公投」，遭中選會駁回，因此提起行政訴訟救濟。台北高等行政法院今（28）日上午進行言詞辯論，辜寬敏及其律師團開庭前受訪表示，公投是國家、是全民的事情，人民有權對是否制定新憲法表達意見，將徹底爭取。

辜寬敏指出，台灣實際上已是獨立的國家，但因仍使用《中華民國憲法》，國家名稱、領土疆域與國民界定都模糊不清，導致台灣仍未成為一個「正常國家」，連在奧運場合都還不能以台灣之名參賽。

辜寬敏說，走上法院的目的就是為了新憲法的公投，在100年前台灣是殖民，現在是自由民主，應該用公投的和平方法，改變憲法，成就一個適合台灣的憲法。公投是國家的事情，是全民的重要問題，會徹底爭取公投結果。

辜的律師黃帝穎則說，憲法給予人民主權保障，人民對於制定新憲法的公投，本來就有權表達意見，中選會駁回提案，他們認為違法違憲，將在今天的言詞辯論庭強調這點主張。