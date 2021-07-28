疫情期間網購夯，許多民眾選擇去超商取貨付款，打開包裹發現被騙，立即回超商退貨卻被拒絕，1到7月全國相關的消費申訴就超過1千件，新北市消費者保護官提醒，在超商取貨應先檢視包裝上的寄件人資訊，如出現「非賣家」等關鍵詞，極可能是境外寄來的詐騙包裹，可請店員不要刷條碼也不要付款。

消保官曾調查跨境物流公司，業者表示從大陸寄來的物品通常是採取集運方式，包裹上的標籤都把該公司寫為寄件人，事實上該公司連包裹內的物品是什麼都不知道，更不知道賣家的姓名與地址，絕不是境外詐騙集團的代理人或共犯，公司為自保也只好在寄件人資訊旁邊加註「非賣家」。

消保官提醒消費者，在超商取貨付款前應該先檢視包裝寄件人一欄有無出現「非賣家」的關鍵詞，或由跨境物流公司所寄出，例如臉書看到「屏東產地直送的愛文芒果乾」廣告，寄件人卻是某跨境物流公司且註明「非賣家」的話，表示該包裹是來自境外，顯然不合理，極可能是詐騙包裹，在超商店員刷條碼之前還來得及拒絕購買，以免增加自己與店員的困擾。

消保官指出，網路購物原則上屬於通訊交易，買家依消費者保護法第19條規定，雖得於收到貨品後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，但實際上臉書或LINE連結的一頁式詐騙網頁都沒有賣家的正確資訊，導致消費者找不到賣家來主張權利。