東京奧運的棒球賽才剛要開戰，但女子壘球早已來到金牌戰，昨天地主日本以2：0解決強敵美國拿下金牌，其中投手上野由岐子表現非常出色，她幾乎以一己之力率隊拿下比賽，從先發一路兼任後援投手的角色，4戰共計投了389球！

本屆奧運幾乎是她的個人秀，從開幕戰先發開始，她累計4場先發共投了389球，她說：「後藤希友(中繼投手)讓我能鬆口氣，我在這個投手丘堅持了13年，想要投到不能投為止！」

在本場比賽上野由岐子先發5局只被擊出2安打，接著後藤希友中繼1局，上野破天荒再登板，完成最後3個出局數結束比賽，繼08年北京奧運後完成奧運金牌2連霸，她最後拿下先發勝投及救援成功，完成不可能的任務率隊拿下勝利。

更可怕的是在這場比賽中她球速動輙超過110公里，似乎沒受到投太多球的影響，可說是徹底燃燒小宇宙，而她們也爆了一箭之仇，因為日本曾在複賽遭美國擊出再見全壘打落敗，此戰也完成甜蜜復仇，相當可貴。

上野由岐子今年39歲，能在球場上繳出如此成績非常可怕，或許連許多年輕球員都辦不到，上野身高173公分體重72公斤，在身材上有不錯優勢，畢業於九州女子高等學校，在國際賽成績相當顯赫，於多屆世界女壘錦標賽拿下前兩名，2002、2006、2010、2014、2018年亞運會都拿下冠軍。