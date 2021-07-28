嘉義市議會通過建請中央普發1萬元消費券的臨時動議案。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安提案獲議員連署，建議中央普發消費券。（廖素慧攝）

嘉義市議員張秀華及議長莊豐安今天提出臨時動議，因應今年新冠肺炎疫情嚴峻，民間團體捐贈疫苗已為政府節省150億疫苗費用，建請中央普發1萬元消費券，獲全部議員認同通過此議案，另外有議員建議嘉義市政府加碼發3000元現金。

嘉義市議會國民黨團書記長張秀華表示，因應今年疫情比去年更加嚴峻，各行各業都受到影響，政府的紓困可能無法照顧到全部民眾，唯有普發消費券才能人人受惠，尤其弱勢的族群可能有資訊落差，因此建請中央政府普發每人1萬元消費券來振興經濟，也才能照顧全台人民，並讓經濟快速復甦。

莊豐安表示，因為新冠肺炎疫情嚴峻，他與張秀華議員共同提案，建議中央政府普發消費券每人1萬元，以利振興經濟。

蔡榮豐議員表示，因應疫情嚴峻，為振興經濟，桃園市議會已通過建議桃園市政府加碼普發每人5000元，他建議嘉義市政府也應比照加碼每人發3000元現金，中央若發放1萬元消費券，市政府配合發放現金3000元，可以提振嘉義市經濟。