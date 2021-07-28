隨著疫情趨緩，全台警戒27日起降級，台北捷運公司宣布，貓空纜車自8月1日起開放營運，車廂搭乘人數由8人縮減為同行限乘4人。此外，小巨蛋冰上樂園也在同日開放，採學員預約制，營業時間區分4個時段，每時段提供40個名額預約入場。

由台北捷運委管的兒童新樂園，昨日下午已開放民眾預約入園，遊客依行程安排於7日內，可透過兒童新樂園網站預約，每日限額1600人，完成預約後考可透過電子郵件取得預約憑證，入園時本人應持當日有效預約憑證與同行者同時入園。

北捷今日再宣布，位於北市文山區的貓空纜車將於8月1日重新開放，但在疫情警戒期間，車廂搭乘將由8人縮減為同行限乘4人，並婉拒發燒（額溫高於37.5度）或呼吸道感染徵狀者搭乘，建議民眾可採線上預約，避免排隊產生群聚狀況。

北捷說，貓空纜車日前已完成原星期一停駛的維修排程，故8月份全月維持營運，平日一到日為上午9點至晚間10點，周五則是上午9點到晚間10點，六日則為上午8點半到晚間10點。此外，因動物園配合防疫關閉貓空纜車動物園南站入口，建議要去動物園的民眾從園區大門進入。

另為響應8月1日原住民族日，北捷表示，原住民朋友當日持身分證明文件，可獲得免費搭乘貓空纜車。

另外，北捷也同步開放小巨蛋冰上樂園，營業時段區分4個時段，每時段提供40個入場名額，僅開放持有團體及私人教練課程卡及培訓卡民眾進場，不開放一般散客入場，並採電話預約制方式，場內禁止飲食（飲水除外），更衣室及觀眾席暫停開放。