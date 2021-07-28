螺絲大廠世豐螺絲（2065）第二季合併營收達新台幣7.09億元，稅後淨利0.59億元，每股稅後盈餘為1.29元，分別較去年同期成長45.64％、87.83％、63.29％。

世豐表示，主要受惠美洲地區訂單需求暢旺，加上去年底調整產品結構、客戶接單策略優化等效益已逐步顯現，創造整體營運獲利精進的表現，挹注第二季整體營運逆勢繳出歷年單季新高的優異成績。

世豐說，雖目前全球螺絲市場供應鏈瓶頸仍持續受到海運運力影響而加劇，使得世豐第二季約6％的在手訂單延後出貨交期認列，惟美洲地區主要客戶拉貨力道暢旺，帶動第二季美洲地區營收比重攀升至70.14％水準，其中隨著今年建築工程領域螺絲產品需求較去年同期提振，挹注第二季建築工程應用銷售較去年同期成長7％、佔整體營收比重攀升至70％。

而且世豐於去年底加大優化客戶、產品接單組合策略綜效逐步展現，加上第二季陸續反應產品漲價效益，並同時持續進行營運成本、費用之良好管控，係第二季在台幣大幅升值、上游盤元價格上漲等不利因素下，挹注第二季整體毛利率、營業利益率較去年同期的16.63％、8.52％明顯提升至18.77％、11.33％水準。

另世豐經董事會決議通過辦理第二次國內無擔保可轉換公司債，發行總額上限達新台幣6億元，發行期間不短於3年，募集資金用於償還銀行借款、充實營運資金所需，希冀借助外部資源再次強化公司整體財務結構並打造中長期營運成長引擎，並將相關效益回饋給全體員工及股東大眾。

展望2021年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐仍持續看好美洲地區主要客戶保持強勁訂單需求，雖訂單出貨認列仍需密切觀察全球缺櫃、塞港之情況，目前整體訂單能見度長達4個月，另一方面，因應第三季上游盤元價格調漲，世豐亦持續與客戶協調產品報價，同時針對銷售產品組合、週轉天數高的客戶訂單持續優化，在整體接單動能無虞，以期未來營運展現良好成長表現。