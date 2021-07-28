根據日媒報導，晶圓代工龍頭台積電考慮在日本設廠，熊本縣成為候選地之一，而熊本的特點即是半導體生產所需的水資源豐富，而相關產業集中也是成為原因之一，能否提供大規模支援，以補貼設廠所需的巨額成本也是重要關鍵。

日本共同社引述日本政府相關人士的說法指出，日本政府將半導體視為經濟安全保障的重要產品，為確保國內製造基礎，積極招攬台積電日本設廠，政府相關人士透露，台積電要求日本提供金錢方面的支援，有可能需要數千億日元（1000億日元約合新台幣255億元）的補助金。

報導指出，熊本的特點在於半導體生產所需的水資源豐富，相關產業集中也是成為台積電日本設廠候選地的背景之一。但根據條件，設廠談判也可能遭遇困難。熊本周邊有SONY集團的圖像傳感器工廠，有觀點認為SONY將會從台積電新廠進行採購。

台積電董事長劉德音日前在股東會表示，台積電如果到日本設廠，投資成本的確比台灣高很多，所以會根據客戶需求，並直接與客戶討論當地建廠成本，現在來看客戶十分支持並會幫助克服問題，他也表示，目前已進行實地考察，但未提及具體合作方向以及設廠地點。

《日本經濟新聞》日前也曾引述消息來源指台積電首座日本晶圓廠將坐落在九州熊本縣，並將採用28奈米製程。