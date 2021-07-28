【旅遊經 編輯部報導】

因應臺灣新冠肺炎疫情狀況，臺北市立動物園於5月15日起封園後，隨著疫情的趨緩，在睽違77天，終於要在8月1日(日)重新和大家見面了，雖然8月1日〜9日先以降載模式，得事先預約，來重新開放遊客入園!但。在暑假期間，對大小朋友以及親子家庭來說，無疑還是個好消息，不僅多了一處可走走逛逛之處，也多了與各種動物，為孩子來一場生態動物遊，尤其近來動物園都有新生兒出生的好消息，如斑馬、猩猩等！

8月1日至9日先以降載模式入園，遊客入臺北市立動物園需要提前完成線上預約，每日入園上限3600人，分為上、下午兩個時段，每時段入園限制1800人，入園人流管控每小時以不超過600人為原則。為落實防疫措施，目前動物園開放區域仍有限制，包括室內空間及可能與易感動物近距離接觸的區域，皆暫停開放。另外，園內販賣站、餐廳、娃娃車租借及置物櫃均不開放，請民眾遊園前務必備妥所需的物品，並且確認相關規定。

為了維護大家的安全，相關的防疫規定，入園民眾務必遵守，其中包括入園遊客須配合實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離。園區內禁止飲食(生理必須之飲水、用藥，須於飲用完畢後立即配戴口罩)。另外，為避免群聚，目前室內、外的教育服務及活動均暫停。若有此類需求，大家可前往臺北市立動物園Youtube頻道觀賞有趣的動物新聞、影像！

（圖片：台北市動物園提供）

經過動物活動場時，請務必輕聲細語，才不會驚擾了動物們的日常作息呦！ （圖片：台北市動物園提供）

動物經過了77天「無人」的狀態，將重新見到大家，不知道他們的反應如何?因此，為了讓動物朋友們重新適應「有人」的新生活，民眾經過動物活動場時，務必盡量輕聲細語，避免過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息！

預約表單相關動物園入園，目前已可預約，預約者可至線上網頁預約！

圖片：台北市動物園提供