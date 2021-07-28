花蓮縣高中教職員目前仍無專案可接種疫苗，衛生局長朱家祥表示，因目前名冊尚未核定，待列為可施打的範圍且疫苗撥補抵花後，屆時會儘速安排接種。（羅亦晽攝）

花蓮縣內幼兒園及國中小老師皆已陸續接種完畢，僅剩高中老師尚未被安排接種，加上各縣市高中教師疫苗專案出現一國多制，引起老師們的不滿。衛生局表示， 經未安排接種的縣市向中央反應後，目前已安排的縣市均已喊卡，相信中央對教育界的接種流程有一定脈絡，待疫苗撥補抵花後，屆時會儘速安排接種。

花蓮縣近1400位國中教職員今在北、中、南3區進行專案接種疫苗，前往接種的老師們滿臉喜悅，盼接種後能讓生活趕緊恢復正常，學生早日重返校園。不過花蓮縣內的高中教職員，迄今仍等不到專案疫苗接種的通知，僅能先透過COVID-19公費疫苗預約平台預約接種，引起許多老師不滿。

衛生局長朱家祥說，今天國中專案疫苗接種是經由中央核定名冊後，上周將疫苗撥補下來，雖和全國比起來，花蓮注射時間是稍微晚一點，不過「會晚也是因為在等待中央撥補疫苗才能安排接種」。

朱家祥也說，因國高級中等學校教育產業工會先前針對各縣市高中職老師接種疫苗部分做了一份表格，而花蓮施打部分是空格，且他們也嘗試找各種管道要求替他們接種，這讓中央及地方均承受極大的壓力。

朱接續說，不過中央目前尚未核定高中教職員接種名冊，代表他們並沒有被列為可施打的範圍， 昨天和中央進行視訊會議時有反應此事，感謝中央即時下令，要求有規畫的縣市，停止規劃與接種。

朱家祥說，中央安排教育界接種有一定脈絡，從幼兒園到高中，這樣的安排合理，因為高中生的抵抗力，較幼兒、國中小生來得好，加上現今疫苗不足，最容易感染產生重症的族群應優先接種，他相信疫苗若陸續進入國內，中央也會儘速安排高中生教職員接種。

他也感嘆，現在每個人都想要趕快接種疫苗，但太過強勢要求、壓迫政府單位，社會觀感反而不佳，雖然爭取權益是人性，不過此時，更應用愛與包容等待安排。