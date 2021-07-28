新北市今年度逾期未辦理繼承登記土地及建物，自8月1日起列冊管理，統計列冊管理的被繼承人共2064人，土地1萬2133筆，建物808棟，土地總面積438.71公頃，以今年公告現值估算總價值超過184.62億元，新北市地政局呼籲繼承人盡速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。

地政局表示，土地及建物自繼承開始日起，6個月內應辦理繼承登記，逾期者，每超過1個月處登記費1倍的罰鍰，最高可達20倍；倘超過1年仍未辦理繼承登記，地政事務所依土地法第73條之1規定公告3個月並通知繼承人申請登記，逾期仍未辦理登記者，將由該局列冊管理15年；期滿後移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物列冊管理作業將自8月1日開始，為避免被列冊管理之不動產遭到標售，請繼承人儘速辦理繼承登記，以免權利受損。

地政局進一步指出，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，不分性別均有扶養之義務及繼承財產之權利。另如因繼承人人數眾多難以整合協議分配遺產或會同辦理登記，可依據土地登記規則第120條及民法繼承編相關規定，由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，達成協議後再辦理遺產分割，以保障產權及避免逾期受罰。