俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）26日稱，海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡一事，可能與他正和中國進行新冠疫苗供應談判，並將拒絕承認台灣是一個國家有關，不排除美台對此採取了行動。

扎哈羅娃26日晚指出，不排除美國知道了中國與極需疫苗的海地之間正在接觸一事。在海地民眾陸續因新冠病毒失去生命的時候，鄰國多明尼加的例子呈現在摩依士面前。多明尼加與台灣斷交並承認中國後，隨後獲得了中國的抗疫援助。

扎哈羅娃表示，早在6月16日，美國常駐聯合國代表湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas‑Greenfield）就指責中方用「疫苗外交」對海地施壓，而海地是少數幾個至今仍與台灣，而不是與中國保持外交關係的國家之一。

扎哈羅娃還提到，摩依士遇害後，部分兇手藏匿在台灣駐海地「使館」中。大部分被捕者從哥倫比亞乘飛機抵達海地。哥倫比亞多年來也是美國在拉美的影響力據點之一。與此同時，從哥倫比亞首都起飛的機票，是通過美國佛羅里達州一家美國安保公司「CTU安保」的信用卡購買。

扎哈羅娃補充，「在美國，私營軍事公司、雇傭兵打著安全機構的幌子並非稀罕事，美國人用這些力量在世界各地達成自己的目的。」