屏東30歲邱姓鐵工透過網路購買及自學的方式，學習改造槍枝的技術，還於近日在高屏溪河床處試槍，炫耀自製手槍性能不輸制式槍枝，高市警苓雅分局獲報後27日到屏東逮人，在邱男住處起獲改造手槍、子彈等，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方近日接獲線報，稱邱男大膽在高屏溪河床試槍，便立即成立專案小組，經過連日調查，鎖定邱男身分，警方南下屏東逮人，警方搜索過程中，邱男還信誓旦旦向警方表明未有不法情事，但同時卻又不斷挑釁、干擾警方執法工作。

經過警方仔細搜查，在邱男住處的床頭櫃夾層內查獲改造手槍1把、槍管2支、子彈3顆、半成品子彈4顆、彈殼41殼、彈頭38顆、7mm底火53顆及改造工具一批，警方立即將邱男逮捕，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

邱男遭逮後向警方供稱，因自己具有鐵工特殊背景，且對於槍枝有濃厚興趣，便透過網路購買和自學的方式，開始學習改造槍枝的技術，為了避免被警方查緝，又刻意將改造槍枝及子彈等物品藏匿在櫃子內夾層，未料最終還是被警方查緝到案。