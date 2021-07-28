中研院表示，世界各國推展新冠肺炎疫苗接種，歐美國家放寬境內管 制陸續解封，帶動全球市場需求，世界景氣強力反彈，加上我政府積極推進民眾施打疫苗，以期有效控制疫情，支撐我國消費與外貿成長動能，因此將2021年全年的實質經濟成長率預測由原先預估的4.24%上修至5.05%。

中研院經濟研究所在去年底時預估，今年台灣實質經濟成長率可達4.24%，今日進行年中對2021年臺灣經濟情勢總展望之修正記者會，調升全年GDP成長率至5%以上，定調「景氣持續增溫」。

中研院經濟所表示，隨世界各國推展新冠肺炎疫苗接種，歐美國家放寬境內管制陸續解封，帶動全球市場需求，世界景氣強力反彈。我國受惠新興科技應用與無接觸商機之擴散效應，投資與進出口貿易均持續成長，第一季實質GDP年成長率達8.92%。5月中旬國內疫情爆發，全國提高疫情警戒，展望下半年，政府積極推進民眾施打疫苗，以期有效控制疫情，支撐我國消費與外貿成長動能，因此將2021年全年的實質經濟成長率預測修正至5.05%。

展望下半年，中研院表示，世界主要經濟體大規模施打疫苗，將大幅推升全球消費動能與貿易量，世界銀行(World Bank)6月所發布的經濟預測報告，調升對2021年全球經濟及世界貿易增長的預測，顯示成長力道強勁。然而全球疫情變化莫測，疫苗接種普及程度不均，仍將牽動國內民生經濟，產業亦面臨氣候變遷影響缺水、缺電之風險，以及全球塞港、缺櫃、運價高漲的問題。除此之外，地緣政治風險持續，且須注意金融市場風險升高，美國寬鬆貨幣政策的緊縮對全球市場的震盪及長期通貨膨脹。考量不確定因素與預測誤差下，預測台灣2021年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為3.98%~6.25%。