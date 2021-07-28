貨櫃三雄兩樣情，萬海(2615)外資買盤加持，台股大跌300多點同時，股價逆勢上揚，陽明(2609)受到列為注意股票，恐怕再次關緊閉，一度打落跌停。

航運股昨天持續重挫，但萬海外資反倒買超13305張，股價今天開盤氣勢頗強，漲幅來到5％，但整個大盤急殺，盤中在平盤附近震盪，跌幅在貨櫃三雄中相對較低。

陽明昨天苦吞跌停，且已經連續2天被列為注意股票，最近6個營業日累積收盤價跌幅達40.62％，且昨天週轉率為11.95％，瀕臨處置作業的紅線，今天再度重挫，恐怕明天有關門疑慮，而且如果30個營業日被第二度公布為處置股票，將是每20分鐘撮合一次，人氣將明顯下滑，但也有分析師認為，急跌後被處置交易，反而有助於籌碼沈澱。

本土法人報告今天持續力挺，與外資看法呈現相反，依據三大海運研調機構Alphaliner、Drewry、Clarksons，預估2022年全球貨櫃航運需求成長率，超過供給成長率，分別0.8、2.4、1.0個百分點；目前全球積極施打疫苗，將奠定2022年全球經濟的復甦，更加推升全球海運的運輸需求，2022年供不應求，將比2021年更嚴重，看好陽明獲利2022年獲利優於2021年。