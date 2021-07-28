今(28)日西南風開始增強，台灣附近水氣增多，南部地區整天斷斷續續有陣雨或雷雨，中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨；此外，今天天氣依舊炎熱，北部、東半部有出現36度以上高溫機率，其中大台北及桃園甚至有局部38度極端高溫發生的機率，戶外活動須多補充水分並注意防曬。

氣象局技正羅雅尹表示，今天受西南風影響，越南部的天氣越不穩定，南部沿海從今晨起陸續有對流發展移入，對流通過時也伴隨較大雨勢，預計雲林以南今天不定時有短暫性雷雨發生，各地山區、近山區、大台北地區有午後雷陣雨，一旦發展容易有短延時強降雨出現。

溫度方面，在西南風帶來溫暖空氣下，南部、澎湖、馬祖白天高溫約34度，其他地區有局部36度出現機率，尤其東半部已經連續多日36度以上，新北市盆地、桃園市近山區或河谷有38度極端高溫出現的機率，已亮起高溫橙色燈號；中午前後台北市盆地為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，要特別留意。

羅雅尹指出，目前華南一帶到日本南方海面是一大範圍低壓帶，低壓帶南側位於南海到巴士海峽，未來台灣西南風會再增強，南部地區短暫性雷雨狀況會越來越明顯，其他地區午後雷雨範圍將會擴大；周末台灣附近西南風偏強，天氣更不穩定，南部、中部出現局部大雨或豪雨機率更為提升，不過低壓帶中將有低氣壓和低壓系統可能發展，強度也會影響西南風的氣流走向和強弱，也連帶影響台灣天氣，氣象局將持續觀測。

氣象局提醒，目前近海雖然風不大，但是西南部沿海已有觀測到超過2米的長浪，提醒民眾前往海邊活動要小心。