南投縣1位3歲幼童，遭親生父母長期施暴，導致腦部重創昏迷，急救11天後仍不治，狠心父母4月遭到羈押，南投地檢署偵查終結，認定林父、林母2 人，涉犯刑法第 271 條第 1 項殺人、第 286 條第 1 項凌虐未滿 18 歲之人等罪嫌，向台灣南投地方法院提起公訴。

據了解，林家夫婦住在南崗工業區，育有一對雙胞胎兄弟，哥哥由父母照料，弟弟由阿嬤照顧，去年底時，弟弟回家與父母同住，但弟弟經常大小便在褲子上，因此時常被修理，3月21日林父在浴室將弟弟推去撞牆，轉送往中國醫藥學院急救，直至4月1日死亡。

檢察官於林童住院期間，數度前往醫院探視幼童，與醫師討論，並仔細比對扣案手機通訊軟體對話紀錄，赫然發 現林父、林母間竟有「打不死之小強、生命力極強」、「在早餐內添 加辣油」、「矇眼坐椅子上令其跌倒」、「毛巾綁手、黏貼嘴巴」等對話。也追查出林父、 林母以「狗」、「啞巴」稱呼林姓幼童，且必須像狗一樣，表現良好，才有餐可食用，另以關浴室、矇眼、封口、罰坐、綑綁、趴 睡、睡紙板、不帶其就醫等手法凌虐林姓幼童。

南投地方檢察署，於日前偵查終結，認林父、林母2人，涉犯刑法第 271 條第 1 項殺人、第 286 條第 1 項凌虐未滿 18 歲之人等罪嫌，向台灣南投地方法院提起公訴。