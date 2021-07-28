南京第八場新冠肺炎疫情防控新聞發布會28日由南京市衛健委副主任楊大鎖通報，2021年7月27日0-24時，南京市新增本土新冠肺炎確診病例47例（其中5例為無症狀感染者轉為確診病例，新增無症狀感染者1例。新增病例主要集中在重點管控區域，大部分為密集排查、重點人群篩查發現，排查出相關密切接觸者和次密接，已經按照有關規定進行甄別管理。

中國江蘇網28日消息，截至7月27日24時，南京市累計報告本土確診病例153例（其中81例為輕型，68例為普通型，4例為重型），本土無症狀感染者2例。在這155例感染者中，江寧132例、溧水11例，建鄴區、鼓樓區各3例，高淳區2例，玄武區、秦淮區、棲霞區、雨花台區各1例。

南京市衛健委副主任楊大鎖表示，經過流調發現，近期新增病例主要還是集中在機場及周邊地區。而且在報告的病例中已發現有多起群聚性疫情。

因此，特別提醒民眾：自覺做到不紮堆、不聚集、不串門，對當前疫情防控至關重要。大家還要堅持做好個人防護，科學佩戴口罩、勤洗手、常通風、「一米線」等良好衛生習慣。當前，處在與病毒賽跑的關鍵期，請民眾從自我做起，繼續做好個人防護，積極配合落實好各項防控措施。