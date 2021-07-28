十三行博物館推出Podcast 首集就榮登排行榜第8名（戴上容攝）

後疫情時代來臨，博物館力拚多元發展，十三行博物館表示，疫情期間推出Podcast，民眾可在Spotify、Apple、Google、KKBOX等平台收聽，首波內容以台語訴說北台灣六大史前文化，內容全由館員齊力合作完成，聽眾彷彿置身田野現場，發布後榮登Apple Podcast「歷史」類別第8名好成績。

十三行博物館表示，館方推出「考古愛講古」Podcast頻道，節目製作過程從台語文翻譯、錄音、剪輯、混音等工作都是由館員齊力合作完成，節目聽起來充滿「臨場感」，彷彿置身於田野現場。

館方表示，目前已發布2集「台語講古」，故事內容來自博物館出版《陶罐裡的秘密》、《陶偶家族》等繪本，涵蓋史前工藝、農耕、狩獵、建築等主題，Podcast一推出，則在網路多個親子學習、母語推廣社群引起熱量迴響，得到Apple Podcast「歷史」類別第8名的好成績。

Podcast開台第一集主題為「努耶的食物罐」打頭陣，以生動的台語口白，講述六千年前居住在觀音山麓，祖孫三代之間溫馨的互動情節；第二集則推出的「美蘭的怪陶器」，帶著大家走進三千多年前的圓山，體驗貝類採集以及陶藝創作文化，認識先民與自然環境互動的哲學，內容充滿生活智慧。

有聽眾回應，為鼓勵小孩多多講母語，平常都會上網找母語發音的故事給他們聽，但幾乎沒聽過考古、史前主題的「講古」，非常期待之後的新單元；十三行博物館表示，之後會陸續介紹訊塘埔、芝山岩、植物園、十三行等史前文化，也將不定期規畫策展專訪，探展品背後不為人知的小故事。

館長柏麗梅表示，疫情期間愈來愈多民眾懂得透過網路來逛博物館，線上服務也更加多元化，不但有得「看」，還要有得「聽」。歡迎大家到訂閱Podcast，透過聲音來體驗考古的樂趣。