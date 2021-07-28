【旅遊經 洪書瑱報導】

響應台帛旅遊重啟有望，旅遊電商平台KKday於昨(27)日宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，消費者只要線上支付新台幣1元，就有機會免費獲得「KKday總統級豪華帛琉二日遊」，包含中華航空商務艙來回機票一張、帛琉老爺大酒店總統套房一晚，還有中華民國駐帛琉大使館貴賓參訪安排，並由駐帛琉大使親自接見，全程體驗總統等級的豪華海島假期！KKday表示，目前正規劃帛琉五天四夜、四天三夜的全新型態的類自由行，包含經濟艙、商務艙兩艙等，並針對不同客群需求，推出主題旅遊體驗行程，旅客可享美如人間天堂的帛琉奇景！

（帛琉）得體夫婦拍攝(圖：KKday提供)

水母湖_Peggy_s Wonder Journey拍攝(圖：KKday提供)

駐帛琉大使館周民淦大使吹響帛琉當地傳統的貝殼號角(圖：KKday提供)

小英總統曾讚譽友邦帛琉為「天堂美景」，而且去過的旅客也都驚艷不已，包括知名旅遊作家溫士凱、Youtuber 得體夫婦、導演藍諾等多名部落客都真心推薦，因此KKday特別於即日起至8月6日晚間23:59推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」抽獎活動，活動將於8月11日在KKday官網公布幸運中獎者。

（中華航空）波音738客機每週兩班台北直飛帛琉(圖：KKday提供)

（帛琉老爺大酒店 ）老爺套房(圖：KKday提供)

（帛琉老爺大酒店 ）老爺套房(圖：KKday提供)

幸運兒全程享受總統級的豪華海島假期，包括搭乘中華航空商務艙、入住小英總統及多位國家元首都曾下榻的帛琉老爺大酒店總統套房，並在帛琉大使的親自陪同下，參訪擔任雙邊農業、文化等密切交流的重要推手中華民國駐帛琉大使館，不只可親身感受帛琉的絕美海島景觀，還是一生難得一次的總統級假期！

KKday也表示，除頭獎中獎者外，所有消費者皆可獲贈部分帛琉旅遊金，可用於未來帛琉團體旅遊、帛琉自由行以及返台防疫旅館之費用折抵，人人有獎、不限數量！ 相關訊息可至活動網頁查詢！