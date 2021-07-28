國產高端疫苗於7月19日取得緊急使用授權（EUA），隔日，外交部以密件發文給9個駐外使館，指示外館詢問駐在國有無意願使用高端疫苗，並願居中協處提供資訊。國民黨團書記長鄭麗文今天批評，再次證明是政治而非科學，外交部神通廣大竟可拿到所有人都看不到的EUA審查資訊，黨團也想請外交部幫忙，讓民眾看到EUA審查內容。

外交部在食藥署核准高端疫苗EUA申請後，旋即於隔天函文給貝里斯等9個拉丁美洲及加勒比海地區的駐外使館，指示詢問駐在國有無意願接種高端疫苗，以及該國關於進口疫苗所需的條件與程序等，提及政府願居中協處提供資訊。

國民黨團書記長鄭麗文抨擊，外交部竟然可以無縫接軌，於高端疫苗通過EUA的隔天立即函文給駐外使館，再次證明這是政治不是科學，她質疑，更扯的是，原來外交部神通廣大，可拿到所有人都看不到的EUA資訊來協助友邦完成疫苗進口程序，「為何台灣人不能看，外國人卻可以看，有何見不得人的？」

鄭麗文說，黨團本來今天要去外交部，也想請外交部幫忙，因整個立院沒人要得到EUA審查資料，不清楚諸多專家學者有條件通過的條件是什麼，外交部應說明為何要用密件函文給駐外館。

鄭麗文指出，若台灣有能力送疫苗給友邦，不會有人反對，但前提是政府要採購獲國際認證的疫苗援贈，如今外交部此舉不知道是強化邦誼、還是讓友邦為難？

國民黨團首席副書記長陳玉珍強調，國民黨一向支持國內生技產業發展，也支持援助友邦，她質疑，但要送給外國的禮品要是有效的，如今高端疫苗審查過程、數據全都黑箱蓋牌，無法解除國人心理疑慮，又要贈送給友邦，這樣不是很失禮嗎？

陳玉珍說，既然政府相信在訊息不透明下願意為高端背書，那請要施打第二劑的高官們身體力行，用充滿台灣價值的手臂接種高端疫苗。國民黨團總召費鴻泰提醒，政府要做疫苗外交要非常小心，不要讓友邦覺得被當白老鼠，奉勸蔡英文，國產疫苗不等於國家疫苗。