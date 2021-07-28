台灣因為3+11等事件出現防疫破口，造成疫情大爆發，過去因為「防疫成功」而聲勢大好的民進黨政府名聲也因此一落千丈，支持度狂跌，外界多認為，行政院長蘇貞昌將會因為這次疫情大爆發下台負責，但資深媒體人吳子嘉卻斷言，蘇貞昌在2022前不會辭閣揆。

吳子嘉今(28)日接受資深媒體人黃暐瀚的專訪，吳指出，目前蘇貞昌的不滿意度已經連續三個月高於滿意度，外界多以為蘇貞昌即將遭到撤換，但吳子嘉確認為這件事情不會發生，他舉出兩點理由，首先是因為蔡英文「從來都不曾主動撤換閣揆」，從過去的林全到賴清德，都是自己請辭才換人的。

而另外一點則是「蘇貞昌自己也不會這麼輕易辭閣揆」，吳子嘉指出，以蘇貞昌的個性，就算今年年底的公投全部通過，民進黨一敗塗地，他也不會輕易請辭，肯定會繼續幹到2022，縣市長選舉大敗才肯辭。

另外，吳子嘉指出，這段期間蔡英文因為民間BNT疫苗採購成功，讓台灣的疫苗存量有所舒緩，並且配合意願登錄系統，讓年輕人有打到疫苗的希望，才讓滿意度有所回升，可以說是民間企業救了蔡英文一把！