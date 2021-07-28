「桌球CP」福原愛、江宏傑5年婚姻日前宣布告終，對此，福原愛第一時間便在微博向粉絲道歉，先前奧運開幕也透露最關心大陸與日本兩隊，又引來不少媒體與網友諷刺。而名作家顏擇雅針對這股現象，昨(27日)則逆風發文表示：「若有機會在東京遇到她，也應讓她知道全台灣都歡迎她回來，永遠當她是台灣的親人」。

日本桌球天后福原愛近來因與江宏傑離婚，又與高帥男過從甚密一事引發討論，宣布與江宏傑離婚後，福原愛便先到微博發文，指對一直溫暖守護著她的大陸球迷十分抱歉，自己未來會更努力，先前東奧開幕，福原愛又曬出翻拍照，興奮喊：「一直期待China跟Japan」，「原來大家都這樣的期待我們的出來」。

顏擇雅發文。（圖／翻攝自顏擇雅臉書）

對此，名作家顏擇雅觀察回應，指出最近許多媒體報導福原愛時，常見到標題批評她「舔共」，「我認為不適切，而且缺德」，其一是因為覺得舔共被濫用了，其二，福原愛離婚是兩人的私事，真正主因外界並不知情，但想必對雙方都很痛苦，「旁人幫不上忙就算了，為什麼要趁人痛苦時潑髒水？給她安上『舔共』這大帽子，就是潑髒水」。

顏擇雅呼籲不應該給福原愛貼標籤。（圖／中時資料照片）

顏擇雅進一步說，從她觀察到福原愛的舉止不應該為她貼這個標籤，「只是微博發文聯繫她跟中國粉絲之間的感情。她本來就在中國有眾多粉絲，跟他們密切互動是理所當然」，並表示福原愛的孩子都在台灣，怎麼可能不會想到台灣，不願多提應該是有難處，希望媒體能夠轉變對她友善點，最後呼籲若有人在東京遇到福原愛，希望能讓她知道台灣還是歡迎她，永遠願意當她的親人。