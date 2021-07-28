從7月20日起，南京8天新冠本土確診病例累計高達153例，《中國新聞網》稱，南京疫情延燒，未來恐怕還得面臨，包括傳播鏈條蔓延，感染者足跡涉及多地、Delta病毒傳播速度快，颱風「烟花」來襲，疫情汛情疊加，暑假出遊潮等四大考驗。

「能否在最短時間內發現所有感染者，並控制住蔓延態勢是最大考驗。」，報導稱，7月20日至27日，南京市累計報告本土確診病例153例，其中輕型81例、普通型68例、重型4例。據不完全統計，一周多時間，疫情傳播鏈條已經蔓延至5省超過10個地市，包括江蘇、安徽、廣東、四川、遼寧5個省份都出現了感染者。

其次，Delta病毒株傳播能力更強。報導說，27日召開的南京新冠肺炎疫情防控相關情況發佈會上，本次疫情的溯源結果公布：目前引起疫情的毒株是Delta變異毒株。南京市疾控中心副主任丁潔介紹，此次引發疫情的Delta變異毒株傳播能力強，傳播速度快。本輪疫情發生的場所特殊性，也導致傳播面進一步擴大。

再來，颱風「烟花」來襲，疫情汛情疊加。報導指出，25日起，煙花對南京的影響不斷增強，27日10時後進入南京市境內。面臨疫情和極端天氣的雙重挑戰，如何在防災減災的同時兼顧防疫工作是關鍵。

最後，疫情與暑期出行疊加，阻斷難度大。此次南京出現疫情正值暑運與暑假，是人員出行、流動的高峰期。出現疫情的南京祿口國際機場是「長三角世界級機場群重要樞紐」，這也為阻斷病毒傳播帶來難度。