台灣奧運5朝元老「桌球教父」莊智淵代表我國出征，昨(27日)晚間在苦戰7局後以3：4敗下陣來，在16強止步。駐日代表謝長廷昨晚也前去觀賽，莊智淵問他「還認得我嗎？」謝長廷則回說「當然。高雄囝仔」。

莊智淵第5度征戰奧運，不過出賽時沒有任何教練陪伴，甚至中華奧會臉書公布的賽程表還獨漏莊智淵，引發大批民眾不滿，而他也被稱為「孤獨的勇者」。昨晚在16強賽事中，莊智淵不敵埃及選手遭淘汰，但在場上努力奮鬥的精神及毅力，已讓所有人敬佩萬分。

駐日代表謝長廷昨晚到賽場觀賽。（圖／摘自謝長廷臉書）

謝長廷昨在臉書分享，晚上去看桌球比賽，台灣莊智淵對上埃及的選手，過程拉鋸、一來一往，非常精彩，最後3:4輸球，但發現莊智淵比賽過程一直盜汗，身體似有不適，於是在莊智淵離場後，他從3樓趕下去，拿掉口罩向莊智淵揮手。

謝長廷說，莊智淵看到他便小跑步過來問說「市長還認得我嗎？」他回「當然。高雄囝仔。」謝長廷表示，自己當高雄市長時莊智淵還是中學生，但桌球已經很有名；而昨晚，謝長廷也轉請隨隊醫務人員給莊智淵協助。