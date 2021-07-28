民眾登記疫苗意願多了「高端疫苗」可以選，加上原本的AZ和莫德納，目前一共有三種選擇，但選擇多了，也讓不少民眾糾結該怎麼作選擇。對此，台大前感染科醫師林氏璧發文分析各款疫苗的優缺點，讓民眾看完自行選擇。

林氏璧今在臉書發文說，台灣目前可選打高端、莫德納和AZ疫苗，許多民眾不知道要怎麼選擇，因此他整理出4款疫苗的優缺點供民眾參考。首先是近日備受關注的「高端疫苗」，其優點是中和抗體比AZ高，且蛋白疫苗的安全性理論上較佳，不良反應明顯較少，但缺點是完整報告、EUA會議紀錄目前未公開，而且未經第三期試驗，尚不確定其保護力，在未來國際疫苗護照認定可能有問題。

林氏璧指出，許多台人想打的「莫德納疫苗」，臨床試驗的表現與BNT差不多，產生的中和抗體是目前疫苗中極高的，但缺點就是，接種第二劑的不良反應機率高，30歲以下的男性有心肌炎的風險，且將兩劑接種間隔時間延至10至12周，保護力是否下降這點未知。除此之外，僅打第一劑莫德納的保護力恐比AZ差，因此須打完兩劑較佳。

林氏璧也說，我國目前打最多的AZ疫苗為全球最廣泛施打的疫苗，因此有大量的實證數據，也成功控制住英國的疫情。在預防重症方面，即便面對印度Delta變異株，效果也不輸BNT，且打完第一劑14天後就有不錯的保護力，未來可能還有混打mRNA疫苗的機會，但缺點就是打第一劑的不良反應機會高，也可能有罕見的血栓併血小板低下副作用，但發生率約10萬分之1。

林氏璧表示，BNT疫苗的實證資料遠多於莫德納，保護力數字多半是最佳的疫苗，這些都是它的優點。不過，缺點是接種第二劑後出現不良反應的機率高，且30歲以下男性接種恐有心肌炎的風險，且只打第一劑的保護力可能比AZ差一些，需打完第二劑14天後才有最好的保護力。