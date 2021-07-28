副總統賴清德。(取自賴清德臉書)

前民進黨立委沈富雄今天爆料，自己曾因防疫的事與副總統賴清德通電話，但賴表明無力介入，沈富雄認為在這波疫情中，賴清德的角色不如高雄市長陳其邁。

台積電等民間企業先前採購BNT疫苗時一度不順利，此事至今餘波盪漾。沈富雄今天接受《新聞不芹菜》專訪表示，民進黨最大的失分在疫苗，但最大的責任是在蔡英文總統而不在衛福部長陳時中，陳時中只是負責執行，蔡英文為了國產疫苗做了很多，最後證明這是不妥的決定。

他爆料郭台銘曾因外媒報導郭是被府方「召募」採購疫苗，深夜10點多致電沈富雄，不滿自己怎麼會被說成是「召募」，問沈富雄對這件事有何看法？ 主持人黃光芹詢問郭台銘是否有提到自己的角色與台積電不同，他是主動要採購，台積電是被動？沈富雄表示，郭在電話中並沒有這麼明白的講，但有暗示他感覺台積電的出面，是府方要沖淡他的角色。

沈富雄也透露，因為防疫的問題，他曾透過賴清德的子弟兵林俊憲，與賴清德通上電話，不過賴告訴他，他上有總統，還有負責行政的行政院長，這件事他插不上手。讓沈富雄認為，雖然賴擁有公衛專業，但在這波防疫過程中，其實賴清德擔負的角色還不如陳其邁。