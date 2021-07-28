新冠肺炎本土疫情趨緩，但許多國家仍受變種病毒影響，導致疫情升溫。專家指出，台灣屬於疫情低、死亡低、非藥物公衛措施（NPI）高、疫苗施打穩定的國家，最大的威脅是變異株，一旦在境外移入個案中檢出印度變異株（Delta），其入境到檢疫的接觸者應比照入境者加做快篩。於此同時，專家也提出混打3期試驗的思維，待疫苗供貨充足，由出國觀光者擔任受試者，觀察混打出境返台後是否能減少症狀確診個案，住院、重症比率，作為對抗變種病毒的參考。

全球變種病毒分布目前仍以Delta為主，佔整體的69％，但近期南美洲出現的哥倫比亞新變種病毒株(B.1.621)已入侵美國、歐洲共26個國家，與南非株有同樣E474K突變，最近也被列為需留意變異株(VOI)。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，全球各國可依照確診個案、死亡、疫苗施打及NPI實施狀況分為3類，第1類是疫情低、死亡低、高NPI及疫苗穩定施打的國家，如台灣、紐西蘭、波蘭等；第2類是疫情高、死亡低、疫苗施打高、低NPI的國家，如英國、美國、義大利等；第3類則是疫情高、死亡高、疫苗施打低、低NPI的國家，如印尼、南非、馬來西亞等。

陳秀熙表示，台灣所屬的類別，隨著疫苗施打率的增加可逐步降級解封，但目前台灣最大的威脅是境外的變異株。近期大陸廣東的Delta疫情顯示，相較於原始病毒株，Delta在感染初期就具有高傳染力，從暴露到傳染的時間也更短，病毒量浮動高，當地甚至為此將機場、火車站的所要求的陰性證明從72小時改為24小時。

台灣針對高風險國家入境者，現已實施入境PCR檢測、檢疫期間快篩、期滿PCR檢測的3採措施，但陳秀熙表示，這些個案在入境的任何一個關卡，包括搭飛機、檢疫期間、自主健康管理期間都可能接觸他人，萬一確診，被匡列的接觸者不一定全數集中隔離或在旅館隔離，亦可能是居家隔離，除解隔離前的PCR檢測外，建議比照入境者，在隔離的10-12天加做快篩，自主健康管理期間也再快篩一次，藉此找出高病毒量的隱性感染個案，阻絕家戶擴及社區的感染。

另外，待台灣疫苗供貨充足、國外開放之時，陳秀熙建議以台灣為出發點，進行疫苗混打的跨國第3期臨床試驗。根據公衛學者任小萱的提議，可以出國觀光並計畫在3個月內返台的旅客為受試者，隨機分成AZ＋mRNA混打組、AZ＋AZ組，觀察出國返台後是否可降低症狀確診個案，及住院、重症比率。陳秀熙說，若這項試驗能促成，將會是國際上很好的示範，相信世界衛生組織（WHO）、歐美都會支持，作為各國消滅疫情、防治變異株的參考。