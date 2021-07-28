27歲「舉重女神」郭婞淳昨（27日）參戰東奧女子59公斤級舉重競賽奪金，同時打破奧運新紀錄，令台灣民眾欣喜若狂。藝人宥勝在臉書坦言郭婞淳上台領獎時，忍不住紅了眼眶，卻自爆落淚原因竟是因快篩，讓網友哭笑不得。

郭婞淳獲勝不久後，宥勝在臉書粉專發文恭喜她達到自己人生的大滿貫，也達到世界巔峰，「謝謝妳讓台灣感到榮耀！謝謝妳給我們這麼美好的力量！也謝謝所有運動員們！」他內心澎湃不已，還隨文附上一張眼眶泛紅、淚珠滑落臉頰的哭泣照，正當外界以為他是因郭婞淳感動而哭時，宥勝話鋒一轉，坦言：「雖然老實說，這不是因為看到金牌落淚，而是剛捅完快篩…」，幽默稱這是「快篩加持的眼淚」，不過他表示有部分還是為郭婞淳紅眼眶，「看見郭婞淳含著淚，握著金牌，站在冠軍台上，抬頭看著旗幟緩緩上升的那一刻…當背後所有的努力與故事一次湧上心頭時…我的眼眶…..也是瞬間爆紅了………」。

郭婞淳昨27日替我國爭下東奧第一面金牌。（圖／季志翔攝影）

許多網友看完文章不禁莞爾，紛紛留言：「看照片中的你，真的被感動到了，後來又看到了（快篩）快篩了兩次，順間忍不住笑了，對不起哦！」、「真的會爆淚，戳下去停留的3秒就出現人生跑馬燈」、「快篩是個好幫手」、「你可以再浮誇一點」還有人好奇問為何要做快篩，宥勝親回：「因為準備要拍戲了，所有工作人員都得篩一下唷」讓粉絲非常期待新作品。