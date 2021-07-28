國際資料公司（IDC）28日公佈手機季度跟蹤報告顯示，2021年第二季中國智慧手機市場出貨量約7810萬台，年減11％。2021年上半年中國整體市場出貨量1.64億台，年增6.5％。

從排名看，vivo、OPPO、小米、Apple、榮耀占前五名，市占率分別為23.8％、21.1％、17.2％、8.6％、6.9％。

報告指出，上半年市場的增長驅動力完全來自於第一季相比去年同期更好的市場環境，而隨著第二季原有重磅產品缺席，現有產品也未能完全激發大多數用戶的換機需求，導致市場關注度下降，春節旺季結束後終端流速持續低於預期，眾頭部廠商不得不在第二季放緩了出貨節奏。

報告表示，前5大廠商中，排名前4位的廠商較去年同期均有明顯的增長，但仍舊無法彌補整體大盤包含華為在內的其他廠商的大幅下滑。這一方面體現出硬體和功能逐步同質化的產品，對消費者吸引力正在加速下降。

值得注意的是，2020年底從華為剝離的榮耀，首度進入排名前五。報告提到，榮耀推出的暢玩20，Play5系列，分別在線下市場和線上市場收穫了良好的市場表現，其中暢玩20系列，在滿足線下入門級市場用戶需求的基礎上，也提供了良好的終端管道利潤，為該價位段市場帶來了新的力量。

而6月推出的榮耀50系列，在線下市場同定位產品中，影像功能具有一定差異化，定價也有較強競爭力。上述產品幫助榮耀作為獨立的個體之後，排名首次進入中國市場前5。