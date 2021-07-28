國內疫情警戒降為二級，但印度變種Delta病毒仍肆虐全球，邊境仍然嚴管禁止外籍人士入境，防範Delta入侵，台大感染科權威醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，目前台灣面臨的危險，就是不可再有病毒進來，一旦又漏掉一個病毒進入社區，沒有及時控制，整個社會將付出很大的代價去彌補，後果相當嚴重。

李秉穎今天早上接受資深媒體人周玉蔻的採訪表示，台灣用長達2個月的三級警戒，好不容易控制住疫情，而現在的危險就是，不可再有病毒進來台灣，從這波本土疫情可以知道，只要漏掉一個病毒進入台灣社區，若未即時控制，會造成相當嚴重的後果，尤其是經濟層面。

李秉穎表示，從屏東Delta群聚經驗可知，現在的問題不在變種病毒，只要及時防疫，還是能控制住，強調最重要的是不管什麼病毒，只要疏漏導致社區感染，整個社會就必須付出很大的代價去彌補這個漏洞，因此民眾配合防疫、落實檢疫制度就相當重要，以及疫苗覆蓋率提高也是一種保障。