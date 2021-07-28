為優化行動用戶體驗，Yahoo奇摩即日起正式宣布全面升級Yahoo奇摩App、這也是自2018年底上線以來最大規模改版。Verizon Media媒體產品規劃與設計部總監謝佳玲表示：「網路資訊超載的時代，Yahoo奇摩致力聚焦用戶最關注的內容與喜好；為讓用戶輕鬆取得生活及優惠資訊，Yahoo奇摩串連全球技術資源、台灣研發能量從『體驗』、『內容』、『購物』三方面升級Yahoo奇摩App，創造行動生活新經濟！Yahoo奇摩App也期待未來攜手更多跨界產業夥伴，整合內容、購物與會員三大優勢，持續為百萬活躍用戶打造每日新聞生活情報入口。」

【首頁翻新：底部選單簡化、新聞焦點融合暗黑模式】

Yahoo奇摩App針對首頁介面「底部選單」及「新聞焦點」進行大翻新，從用戶的意見回饋進行多次內部測試，以「簡約」、「聚焦」為介面優化方向，讓使用感更流暢。首先針對底部選單簡化成三鍵，並以全新ICON圖示呈現，由左至右依序為「購物」、「Yahoo服務選單」及「會員」。「購物」主打風格選品頻道及優惠情報；「Yahoo服務選單」集結了Yahoo奇摩旗下服務，並納入疫情所需資訊及功能，如：簡訊實聯制掃碼、疫情最新資訊、疫苗快訊等；「會員」則是整合個人設定、會員獎勵制度「Yahoo好朋友計劃」及生活工具。其次是針對新聞焦點版面融合淺色及暗黑模式，上半區塊改為暗黑模式，引導用戶關注、秒懂每日新聞重點大事，並加入生活快捷列，除了經常使用的天氣、星座運勢、發票載具等生活工具，方便輕鬆取得各類資訊和話題！

【搶攻用戶耳朵戰場，攜手「SoundOn」豐富「聽」資訊內容】

越來越多用戶渴望在單一平台上獲得更豐富的即時新聞大事和生活話題，包括「聽」資訊內容。隨著歐美的Podcast浪潮在2020年吹入台灣市場，開啟Podcast爆炸式成長，目前已有超過一半台灣聽眾每周收聽5天以上。為搶進用戶的耳朵戰場，Yahoo奇摩App攜手台灣Podcast平台「SoundOn聲浪」推出「Podcast」新功能，不定期針對精選主題推薦Podcast頻道及節目，也能收聽到Yahoo TV「彭博士觀風向」、「風向龍鳳配」、「茜問」等自製節目。用戶在Yahoo奇摩App首頁即可點選「Podcast」單元、並透過懸浮播放器來控制，即便跳開Podcast單元或App、關閉手機螢幕時也一樣能繼續收聽節目。

【風格選品頻道加碼推出「防疫戰」！結盟「愛優惠」拚好康情報！】

除了滿足用戶線上購物需求，Yahoo奇摩App也將服務延伸至用戶的線下生活消費。線上購物方面，Yahoo奇摩App整合會員與內容、從用戶瀏覽旅程掌握需求，推出的「風格選品」頻道，自四月底搶先體驗版上線以來，日均活躍用戶成長30倍。繼首波推出的「潮風格」及「好野趣」兩大類別優質選物後，因應疫情加碼推出「防疫戰」主題，嚴選冷凍美食、居家辦公配備、防疫小物等優質商品，和用戶宅在家迎戰新生活，未來將依用戶需求擴大品類，並期許匯聚更多優質選品進駐。線下生活消費方面，觀察Yahoo奇摩App用戶發現每4人就有1人關注各類好康情報，為讓用戶獲取第一手資訊、累積更多生活小確幸，Yahoo奇摩App結盟優惠整合平台「愛優惠」提供用戶超過300家知名品牌、商家的優惠情報，從四大超商、連鎖咖啡及速食、生鮮超市、到外送平台等，通通可隨時在Yahoo奇摩App一鍵掌握！

為慶祝Yahoo奇摩App全面升級，即日起至7/30止推出「新人禮限時加碼活動」，首次加入Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計劃」者，只要輸入邀請碼【LOVEYAHOO】，即可免費獲得限時加碼300奇摩值，並可於兌換中心免費兌換超商咖啡、速食套餐、線上課程折扣券等吃喝玩樂專屬好康！