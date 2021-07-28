曹佑寧誇江宏傑變回帥氣模樣。（三立提供）

藍隊領隊錢薇娟認為這次錄影最大的不同是不能擁抱。（三立提供）

即使恢復錄影，隊員們加油時手不能觸碰到，做好防疫措施。（三立提供）

《全明星運動會2》睽違70多天，日前終於復工，紅隊的領隊江宏傑與福原愛離婚後首度錄影，臉看起來變圓潤，他表示很開心恢復錄影，這兩個多月隊員們靠視訊聚會做體能訓練，以及猜製作單位會出什麼比賽項目，有出一些排球、桌球等在家也能做的訓練課表給隊員們，維持球感。隊員曹佑寧許久沒見到江宏傑，直誇他變帥又變年輕。

對於江宏傑過去猜拳屢戰屢敗，他透露有粉絲傳授猜拳秘笈，他也認真看內容，還真的有一套，最近訓練完之後大夥又開始玩猜拳，到現在他「10猜9贏」，大家也都漸漸稱他為「拳王」，說完自己還大笑。

被問到隊員們跟疫情爆發前有無差異？他說：「我覺得體能上面多多少少會有些下降，但整體來說我們還是保持狀態，不會差太多，唯一差別就是『膚色』吧，大家都變白了，因為這兩個半月都在室內做運動。」

第一場比賽完，大家狀態如何，有回神嗎？他表示感覺大家上禮拜好像才剛錄影，洪隊隊員們整個都在優異狀態上面，沒什麼太多的影響。

這兩個多月居家防疫期間，紅隊隊員曹佑寧笑說前半個月都在家睡覺，因為有可能隨時要訓練、比賽，所以他有抓1個月的時間讓身體慢慢動起來。錄影當天，再次看到隊友們，直呼：「熟悉的感覺又回來了！」

認為大家沒有因為這陣子休息而怠惰，因為大家在家用視訊訓練，所以默契還在，感情又更好了。曹佑寧認為隊長江宏傑狀態變好，好像回到第一次見到他時的帥哥模樣，「因為之前錄影太累了，整個狀態有點變老啊，現在變超年輕的，又變回去他以前的帥氣樣子。」

對於恢復錄影有什麼不同？藍隊領隊錢薇娟表示超開心，即使雖然場地比較小、人比較少，但大家的熱情跟比賽專注度都沒有減少。對於錄影防疫措施，錢薇娟說除了最基本的實聯制，酒精噴全身，很像從機場出來的感覺，非常專業，喝水等間隔也有一定規定，主播台、休息室都有隔板，她說最大的不同是：「獲勝的時候，不能擁抱，加油的時候手也不能碰到。」