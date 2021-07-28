聯發科(2454)法說上修今年營收預估逾45%，第三季營收季增為0~5%，若以此估算，聯發科第四季營收將面臨營收季減14~23%的潛在風險，加上台股今積弱不振，聯發科今開低走低，摔下900元大關，重挫逾5%，股價最低觸887元，儘管聯發科第四季按照預估營收面臨季減疑慮，但就2021年、2022年整體年對年仍是會呈現大幅度的成長，長線營運動能無虞。

聯發科針對現階段市佔率仍低的旗艦5G市場，計畫在年底推出搭載台積電4奈米製程的天璣2000，並於明年順利切入旗艦機種的供應鏈，再加上產品全面升級，毛利率與營業利益率將維持上升走勢，聯發科也有機會在2年內營收挑戰200億美元大關。

法人認為，聯發科主要對手高通將重新投入台積電6/7奈米製程的狀況下，聯發科上半年表現優異的產品線如天磯1100/1200短時間並未再度奪取市場率，而下一代新機種僅剛剛開始推出並無法彌補6/7奈米的投片下滑，聯發科預估第三季營收季增0~5%，儘管略顯平淡，但符合之前通路訪查的預期，以目前訂單能見度來看，預估聯發科第四季營運大概處於相當水準。

聯發科預計第三季營收為1257億~1319億，與第二季相比，持平到成長5%，與去年同期相比，成長29%到36%，營業毛利率預估為46%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為24%±2%。針對全年營收，也自先前的40%的成長上調至成長45%以上，年度毛利率將能達到目標範圍44%-46%的上緣。