為了鼓勵企業提供員工更完善的保障，中壽(2823)今年積極推動職場防疫商品，也獲得永豐金(2890)的認同，永豐金7月20日正式投保「中國人壽團體疫安心住院醫療基本型健康保險附約」，讓員工享有更完善的防疫保障，員工保費全部由企業負責。在疫情持續嚴峻情況下，永豐金提供員工「接種假、照顧假與疫苗險」三道防護盾，鼓勵所屬員工接種COVID-19疫苗，進而提高對病毒的保護力及疫苗覆蓋率，降低企業整體因員工染疫導致營運中斷的風險。

全球自新冠肺炎疫情爆發以來，對社會、經濟及健康都帶來極大影響，隨著疫苗取得後各國疫情才逐漸趨緩。面對國內疫情，政府宣導鼓勵國人接種COVID-19疫苗，台灣目前已有860多萬人完成疫苗登記，未來施打疫苗將成為全民運動。員工是企業最重要的資產，考量未來員工若因施打疫苗後產生身體不適住院診療，將對企業競爭力帶來影響，中國人壽自職場防疫保單後，再推出職場疫苗險保單，助企業主完善員工防疫保障。

企業投保人壽「基本型」團體疫苗保單，假如員工因施打COVID-19疫苗後28日內發生疫苗接種不良事件而住院，就可享有每日2000元的住院日額保險金保障，若連續住院5天(含)以上則每日3000元、連續住院10天(含)以上則每日4000元，最高給付天數為60天；保障內容除了一般住院日額保險金註1，若是入住加護病房每日額外再給付2000元的加護病房費用保險金。