不鏽鋼上游鋼廠燁聯(9957)、唐榮(2035)將在本周開出8月盤價，隨著原料價格飆高以及歐美需求續強，市場預期8月盤價將是漲定了，且將是連續第四個月漲價。

不鏽鋼上下游在上半年營運持續走高，隨著不鏽鋼價第二季續揚，相關業者第三季營運可望持續成長，且熱度延續至第四季。今早包括允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)、新鋼(2032)等股價均逆勢上攻。

由於國際鎳價飆升至每公噸1.9萬美元之上，且印尼青山對台報價不斷調漲、累計至少每公噸漲150美元，業界預期台灣鋼廠8月盤價也是漲定了，且將是連續第四個月漲價。

不鏽鋼上游鋼廠燁聯先前三個月已連續漲價合計16000元，預期8月每噸漲幅上看4000元，累計漲幅可能來到2萬元。

國際鎳價近一季以來，都是向上走勢，7月下旬以來再漲上19000美元之上。除了鎳金屬，鉻鐵近期也因為供應端問題而身價翻漲，不鏽鋼大廠印尼青山持續調高出口報價。據鋼廠指出，自7月上旬以來，短短3週時間，印尼青山報價已經累計調漲約每公噸150美元。

業者認為，在原料面價格大漲下，不鏽鋼上游鋼廠燁聯8月盤價將是漲定了，預測可能每公噸大漲4000元甚至更高。

隨著主要原料鎳價上漲，8月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)、建錩(5014)等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。