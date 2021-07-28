台南市區及主要聯外道路平日尖峰時間的車速約時速18至24公里，但交流道周邊及主要聯外幹道等壅塞路段平均車速僅9至15公里，還經常動彈不得。市府計畫針對最常塞車的6條路廊105處路口，推動延長號誌周期等改善計畫，預期將有效減少5至10％的行車時間。

市府交通局指出，經數據分析後，發現台南市經常壅塞的道路，主要集中在永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，包括永康中正南路和中正北路、小東路至永康復興路、東門路至仁德中山路、南科聯絡道與新港社大道，以及中西區健康路及大同路等6條路廊。

有鑑於此，交通局與警察局合作，將從8月2日起推動第一期交通瓶頸路口改善計畫，率先針對這6條路廊總長18公里、沿線共105處的紅綠燈路口進行改善，並以｢周期延長｣、｢左轉優化｣、｢警力疏導｣、｢智慧交控｣等4大策略，整體增加幹道方向的綠燈秒數，調整車道配置降低左轉車輛對車流的干擾，並搭配員警協助疏導，最後結合智慧動態號誌自動增加塞車方向綠燈秒數，希望有效改善路段壅塞。

交通局還認為，交通瓶頸路口改善計畫實施後，以最為壅塞的永康區中正南、北路為例，上午尖峰時段由六甲頂往永康交流道約4.3公里路段的通行時間，將能從10至15分鐘減少為8至12分鐘。

交通局表示，因應延長號誌周期及減少左轉干擾等行車管制方式的改變，警察局也將於尖峰時段派遣警力及義交，在31處重要瓶頸路口，協助疏導左轉車流、維持路口淨空及取締違停車輛，引導用路人遵循車道及號誌指示行駛，確保此一計畫能夠有效發揮，並維持車流順暢。

交通局長王銘德說，第一期改善計畫將先以3個月為觀察期，執行期間智慧交通中心也將全程監控這6條重要路廊的車流情形，以掌握執行績效並即時調整改善措施。