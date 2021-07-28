警戒兩個半月後終於降級，新北市長侯友宜28日在議會總質詢時感性指出，「校正回歸」與「北病南送」是他疫情期間最痛的兩件事，當初中央系統卡關，很多確診市民只能待在家，有的人從輕症等到重症，這段時間校正回歸人數達 1397人；第二件事就是確診市民被送南部集中檢疫所，新北原有多家檢疫所，但主導權在中央，調度只能服從，新北才決定要在短短時間開6間新的加強版防疫旅館，他希望各界都要記取教訓，不要再有下一次。

侯友宜說，台灣過去一年疫情原本做得不錯，最重要阻絕境外，他從去年3月就建議中央，直到去年8月行政院會，他也在許多閣員面前建議，仍未獲採納。

侯友宜強調，這些事情都過去了，但新北走了392人，6700多個人確診，每個人尤其往生者，都是新北的責任，市長責任更重，這次疫情，沒有人敢說自己是贏家，全部都是輸家， 血淋淋代價，每個官員要不斷反省自我檢討，問我們有沒有做好。

侯友宜說，5月15日疫情開始起來，卻陸續出現很多確診者被驗出確診，卻遲遲等不到醫院通知，他5月21日打電話給陳時中，陳時中也說在了解，結果22日才知道真相，是因為中央系統卡住，出現了「校正回歸」。

侯友宜說，從22日開始到6月6日，新北校正回歸人數多達1397人，都是我們要負起責任，中央一直沒有核定下來，所有工作都不知道確診者在哪，有的人不只在家等了3到5天，甚至有人從輕症走到重症，應該反省檢討為何系統會卡關，是他當時最大的傷痛之一，現在都要檢討。

第二個痛就是為什麼新北市民要送中南部，侯友宜說，當初疫情瞬間爆發，中央下令集中檢疫所完全由中央統籌調度，新北原本有台電桂山、烏來與萬里檢疫所，檢疫所不在新北手裡，只能服從中央調度。

新北市後也建議中央自己自己開，所以短短時間開了6家共1308間加強版防疫旅館，把新北市民從中南部接回來，專車去接回來。